La ministre indienne des Affaires étrangères souligne le leadership du Maroc en Afrique

La ministre indienne des Affaires étrangères, Mme Sushma Swara, a mis en avant la place distinguée du Maroc en Afrique et son rôle de leadership dans le continent, saluant les initiatives royales visant à promouvoir la paix et le vivre-ensemble entre les religions et à rejeter la division et l'extrémisme.



La responsable indienne a salué, lors d’entretiens avec le Chef de gouvernement, M. Saâd Dine El Otmani, la place de choix qu’occupe le Royaume grâce à ses relations de coopération et de partenariat avec plusieurs pays et groupements de par le monde, indique le Département du Chef de gouvernement.



Mme Swara, qui effectue une visite de travail au Maroc, a également mis en exergue le progrès constant que connaît le Royaume sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI, tout en exprimant sa gratitude pour l’attention particulière apportée à la communauté indienne établie au Maroc.



Pour sa part, M. El Otmani a rappelé le souci constant du Roi de promouvoir les principes et les valeurs de paix, de stabilité, d’ouverture et du vivre-ensemble dans le cadre des relations internationales du Royaume, réitérant l’engagement du Maroc dans la lutte contre l’extrémisme et le terrorisme en adoptant une approche inclusive alliant, outre les mesures sécuritaires, les volets culturel, social et économique, précise la même source.



Il a, à cet égard, énuméré les initiatives prises par le Maroc dans le cadre de sa politique africaine visant à donner un nouvel élan au développement économique et social au sein du continent et à consolider son rayonnement sur la scène internationale.



Lors de cette rencontre, tenue en présence notamment de l’ambassadeur de l’Inde au Maroc, M. El Otmani et Mme Sushma Swara n'ont pas maqué de se féliciter de la qualité des relations d’amitié unissant les deux pays et mettre en avant les perspectives du partenariat bilatéral dans divers domaines.