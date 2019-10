La marocaine Leila Ghandi lauréate du Prix 'Who is Who' des femmes leaders dans le monde

Le prestigieux Prix ''Who is Who'' qui récompense les femmes leaders dans le monde a été décerné mercredi soir à Athènes à la marocaine Leila Ghandi.



Cette distinction a été remise à Mme Ghandi par le ministre grec de la Marine marchande et de la politique insulaire, M. John Plakiotakis, lors d’une cérémonie au cours de laquelle treize autres femmes leaders dans leur domaine d’activité ont été primées.



Ce prix a été décerné à Leila Ghandi en reconnaissance de son travail dans les médias et pour ses efforts dans le domaine de soutien aux femmes.



Selon les organisateurs, Leila Ghandi a reçu ce prix en tant que personnalité incontournable dans les médias aussi bien au Maroc qu’à l’international, de même qu'elle est devenue une inspiration et un modèle pour toute une génération de femmes.



S’exprimant lors de la remise du Prix, Leila Ghandi s’est dite fière et heureuse de recevoir cette distinction et aussi de porter haut encore une fois les couleurs du Maroc.



«J’ai le privilège d’avoir reçu dès le début de ma carrière plusieurs distinctions mais la plus belle des récompenses pour moi sont les nombreux témoignages et messages que je reçois chaque jour et qui me disent: merci Leila, tu as changé ma vie », a souligné la lauréate dans une déclaration à la MAP.



Cette manifestation, qui vise notamment à honorer les femmes leaders dans le monde et à mettre en valeur le rôle important qu’elles ont dans le développement, a été initiée par l’organisation internationale et publication « Who is Who ».



La cérémonie de remise des prix a été marquée par la présence notamment de plusieurs membres du gouvernement grec, de diplomates en mission à Athènes et d'autres personnalités du monde politique, des affaires et de la culture.



Connue par le public marocain pour être "notre Bent Batouta nationale", première femme marocaine à avoir parcouru le monde en solitaire et inspirer d’autres femmes à suivre son chemin, Leila Ghandi est aussi une animatrice télé, productrice de contenu avec une audience de près d’un million de personnes sur ses plateformes digitales.



Elle est également connue pour son engagement en faveur de la cause des femmes, la protection de l’environnement et le dialogue interculturel.



Elle est, en outre, conférencière internationale notamment auprès d’agences des Nations-unie et du Parlement européen.



Leila Ghandi a reçu plusieurs distinctions prestigieuses. Elle a été notamment décorée Chevalier des arts et des lettres par le gouvernement français.