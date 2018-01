La grippe gagne encore du terrain partout en France

Citée mercredi par les médias, la même source a fait état notamment de 818 cas graves parmi les patients âgés de 56 ans en moyenne, précisant que la grippe a représenté 16 % des consultations de «SOS médecins» durant la même période.



Depuis l’apparition du virus il y a quatre semaines, 930.000 personnes ont consulté des médecins en France pour des symptômes grippaux.



Fin décembre, les autorités sanitaires françaises avaient mis en garde contre les risques de propagation de la grippe dans toutes les régions du pays, à l’exception de la Corse, toujours en phase «pré-épidémique».



Le virus le plus souvent rencontré est le virus A(H1N1) qui est inclus dans le vaccin de l’année, suivi du A(H3N2).



En 2016, la grippe avait provoqué plus de 14.000 décès en France, selon un bilan rapporté par les médias qui sensibilisent à l’intérêt de la vaccination notamment pour les personnes âgées.



La vaccination reste la meilleure protection, soulignent les spécialistes, qui rappellent aussi des mesures d’hygiène de base, comme l’aération du domicile et un lavage régulier des mains.