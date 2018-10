La consule générale du Maroc à Rennes organise des portes ouvertes pour mettre en exergue les compétences marocaines

Dans une déclaration à la MAP, la consule générale, Mme Najoua El Berrak, a exprimé sa fierté pour les compétences marocaines que compte la région dans tous les domaines, se félicitant de l’opportunité offerte par l’organisation de ces portes ouvertes aux étudiants marocains pour mieux s’informer de l’action multiforme menée par le Consulat et ses différentes prestations.



Le Pr M’Hamed Drissi, Directeur de l’Institut national des sciences appliquées (INSA) de Rennes, s’est réjoui, pour sa part, dans une déclaration similaire, de cette «excellente initiative», en soulignant l’importance particulière de l’accueil et de l’accompagnement des étudiants afin de les aider à révéler leur potentiel, à se réaliser et à atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés.



M. Drissi, qui est vice-président du Groupe INSA, s’est félicité, à cet égard, des moments d’échange et de partage auxquels cette journée a donné lieu ainsi des opportunités de rencontres et de réseautage qu’elle a offertes, sachant l’exigence de compétences «sociales et sociétales» qui est désormais requise des étudiants.



Cette journée portes ouvertes a permis aussi de valoriser la réussite de la grande majorité au lieu de se focaliser sur les quelques cas d’échec comme certains aiment à le faire, a-t-il affirmé en mettant en évidence la culture de la valorisation, de la reconnaissance et du partage à la base de l’éducation marocaine.



Avec 67.000 étudiants, répartis sur trois campus et une cinquantaine d’écoles d’enseignement supérieur, Rennes constitue une métropole étudiante par excellence.



La capitale de la Bretagne a été classée deuxième meilleure ville de France pour étudier selon le Palmarès 2016- 2017 du magazine l'Etudiant.



Près de 40.000 étudiants marocains poursuivent leurs études en France, soit la première communauté estudiantine étrangère, d’après l'Agence française pour la promotion de l’enseignement supérieur, l’accueil et la mobilité internationale '’Campus France’’.



La même source affirme que l’attractivité de la France auprès des étudiants étrangers reste forte : ils étaient 343.400 à choisir l’Hexagone pour étudier en 2017-2018, en hausse de 4,5 % par rapport à l’année universitaire précédente.