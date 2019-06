La compagnie nationale saoudienne commande 65 Airbus pour plus de 7,4 milliards de dollars

La compagnie aérienne nationale saoudienne a annoncé mardi qu'elle commandait 65 avions de la gamme A320 "neo" pour faire passer sa flotte de ce type d'appareils de 35 à 100, pour un montant estimé à plus de 7,4 milliards de dollars au prix catalogue.



Dans le détail, 15 de ces avions sont des A321 XLR, le nouveau monocouloir d'Airbus capable de parcourir 8.700 kilomètres.



Sur cette commande ce 65 appareils, 35 sont pour l'heure en option.



L'accord a été annoncé au cours du salon aéronautique du Bourget qui se tient cette semaine au nord de Paris.



"La demande des passagers en Arabie Saoudite est en forte croissance, tant sur les lignes intérieures que régionales et internationales. Les nouveaux appareils seront déployés pour répondre au plan de la compagnie de doper sa capacité", précise Airbus dans un communiqué.



La compagnie saoudienne exploite déjà 100 Airbus, des A320 mais aussi des plus gros porteurs A330.



Les avions de la gamme "neo" sont des appareils remotorisés et moins polluants puisqu'ils réduisent de 15% la consommation de carburant par rapport à la génération précédente.