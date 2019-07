La communauté juive de Fès, Oujda et Sefrou célèbre la fête du Trône

La communauté juive de Fès, Oujda et Sefrou a organisé, jeudi soir au centre Maimonide à Fès, une cérémonie à l'occasion du 20ème anniversaire de l'accession du Roi Mohammed VI au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.



Cette réception, qui s'est déroulée dans une ambiance de liesse et de convivialité, a été l'occasion pour les membres de cette communauté d'exprimer leur attachement indéfectible au Trône Alaouite et leur constante mobilisation derrière le Roi.



Le président de la communauté juive de Fès, Oujda et Sefrou, Armand Guigui, a exprimé, à cette occasion, ses chaleureuses félicitations au Souverain, ainsi que ses vœux de bonheur, de santé et de réussite dans les nobles missions du Roi Mohammed VI au service du peuple marocain et de la nation toute entière.



M. Guigui a réitéré l'attachement indéfectible de la communauté juive au Glorieux Trône Alaouite et sa constante mobilisation derrière le Souverain, faisant part de l'engagement de la communauté juive pour la défense des grandes causes du Maroc et particulièrement la question de l'intégrité territoriale du Royaume.



L'assistance a élevé des prières implorant le Tout-Puissant d'accorder gloire, santé et prospérité au Roi Mohammed VI et de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince héritier Moulay El Hassan, de SAR la Princesse Lalla Khadija, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'Illustre Famille Royale.



Des prières ont été aussi élevées pour le repos de l'âme de feu SM Hassan II et de feu SM Mohammed V, implorant le Très-Haut d'avoir les regrettés Souverains en Sa sainte miséricorde.



Cette cérémonie s’est déroulée notamment en présence du wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zniber, de gouverneurs des provinces, des présidents de la commune urbaine de Fès et du Conseil régional, du Consul de France à Fès, d'élus et de plusieurs autres personnalités.