La candidature du Maroc pour accueillir la 24e assemblée de l’OMT, une occasion de mettre en valeur ses atouts touristiques

La candidature du Maroc pour accueillir la 24ème assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) sera l'occasion de mettre en avant les atouts du Royaume dans le secteur touristique, a souligné jeudi à Rabat le ministre du Tourisme, du transport aérien, de l'artisanat et de l'économie sociale, Mohamed Sajid.



Le secteur touristique occupe une place de premier plan dans le tissu économique compte tenu de son rôle dans le développement territorial et social, a relevé M. Sajid lors d’une session d’information organisée pour les chefs de missions diplomatiques des pays d’Afrique du Nord, du Moyen-Orient et d’Asie, membres de l’OMT.



Cette rencontre, a-t-il indiqué, offre l'opportunité de sensibiliser et d’informer un certain nombre de pays amis autour de la candidature marocaine à l'organisation de la 24-ème assemblée générale de l'OMT prévue en 2021. "Nous avons déposé cette candidature en mars 2018 sur Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et nous espérons qu'elle sera retenue", a-t-il rappelé.



M. Sajid a, en outre, relevé que cette réunion permettra de souligner le potentiel indéniable du tourisme au Maroc et d'échanger avec les différents ambassadeurs sur les possibilités de coopération dans ce domaine.



L’Organisation mondiale du tourisme regroupe 158 pays, 6 membres associés et plus de 500 membres affiliés représentant le secteur privé, des établissements d’enseignement, des associations de tourisme et des autorités touristiques locales.



Participent à ses sessions ordinaires, qui se tiennent tous les deux ans, des délégués des membres effectifs et associés de l’OMT ainsi que des représentants des membres affiliés de l'organisation.



Il s’agit de la réunion la plus importante, à l’échelle mondiale, de hauts fonctionnaires du tourisme et de représentants de haut niveau du secteur privé.



La 22-ème session de l’Assemblée générale de l’OMT s’est déroulée en Chine en 2017, et la 23-ème session se tiendra en Russie cette année.