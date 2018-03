La Serbie et le Maroc partagent la même position de principe quant au respect de l'intégrité territoriale de chaque pays

Dans une déclaration à la MAP à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, M. Dacic a précisé que "la Serbie soutient pleinement toutes les négociations et tous les efforts engagés en faveur de solutions durables pacifiques et diplomatiques de tout conflit, et ce sous l'égide de l'Organisation internationale en charge de la question en l'occurrence les Nations unies".



"À ce titre, nous voyons que la proposition pour l'autonomie (au Sahara, ndlr) faite par le Maroc s'inscrit pleinement et parfaitement dans ce cadre", a-t-il souligné.



C’est pour cette raison que les deux pays se soutiennent mutuellement au sein des organisations internationales, car tous deux sont désireux de voir les problèmes résolus par le biais du dialogue et par la voie pacifique, a-t-il ajouté.



Le Chef de la diplomatie serbe n’a pas manqué d’exprimer au Maroc sa reconnaissance pour son soutien de l’intégrité territoriale de la Serbie.