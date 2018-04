La Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l'Europe en visite mercredi au Maroc

Au cours de cette visite Mme Battaini-Dragoni aura des entretiens avec plusieurs responsables marocains sur l’état des lieux de la coopération bilatérale et les perspectives de partenariat pour les années 2018-2021.



Le Royaume du Maroc est un partenaire privilégié du Conseil de l’Europe dans le cadre de la politique de l’Organisation avec les régions voisines mise en œuvre depuis 2011.



«J’ai en effet le plaisir d’être à nouveau au Maroc pour des discussions avec les autorités du Royaume afin de dresser un état des lieux de la coopération bilatérale et d’examiner les perspectives de notre partenariat pour les années à venir », a affirmé la secrétaire générale adjointe du Conseil de l’Europe dans une déclaration à la MAP à la veille de sa visite.



Elle a rappelé que depuis 2012, dans le cadre de la politique du Conseil de l’Europe à l’égard des régions voisines adoptée par le Comité des ministres en mai 2011, le Conseil a établi "un partenariat étroit avec le Maroc dans le domaine des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit".



«A leur demande, nous avons accompagné nos partenaires marocains dans la mise en œuvre de réformes importantes, avec notamment pour objectif de faciliter la création d’un espace juridique commun entre le Maroc et l’Europe, en encourageant le rapprochement de la législation marocaine des normes européennes et internationales. Aujourd’hui, nous voulons faire un bilan de ce chemin parcouru ensemble et examiner les meilleurs moyens de consolider notre coopération pour les années à venir », a-t-elle ajouté.



Le Conseil de l’Europe est une organisation intergouvernementale instituée le 5 mai 1949 par le traité de Londres.



Composé de 47 États membres, dont les 28 membres de l'Union européenne, le Conseil de l’Europe est la principale organisation de défense des droits de l'homme du continent.



Le Parlement marocain a été en 2011, le premier Parlement d’un État non membre de l’UE à obtenir le statut de "Partenaire pour la démocratie" auprès de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Ce statut lui a permis de constituer une délégation parlementaire permanente de douze membres qui participent pleinement aux sessions ordinaires de l’Assemblée et aux travaux de ses commissions.