La Princesse Lalla Hasnaa reçoit à Tokyo le ministre japonais de l'Éducation Masahiko Shibayama

La Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, a reçu, mardi à Tokyo, le ministre japonais de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie, M. Masahiko Shibayama.



Lors de cette audience, qui s'est déroulée en présence du ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Saïd Amzazi, et de l'ambassadeur du Maroc au Japon, M. Rachad Bouhlal et, du côté japonais, du secrétaire du ministre de l'Enseignement, Takashi Muaru et du directeur général chargé des affaires internationales Mami Ouyama, Son Altesse Royale s'est informée de la pédagogie des établissements scolaires japonais en matière d’éducation au développement durable (EDD).



La Princesse Lalla Hasnaa a également examiné avec le ministre japonais les moyens de coopération pour développer des outils pédagogiques en faveur des élèves marocains, comme des applications informatiques et des jeux.



Les établissements scolaires japonais sont en grande partie membres du réseau des écoles associées de l’UNESCO et ont intégré le développement durable dans les curricula.



Cette coopération s’appuiera, du côté marocain, sur le programme Génie (Généralisation des Technologies de l’Information et de la Communication dans l’Enseignement au Maroc) adopté par le ministère de l’Éducation nationale.



Elle prévoit également des jumelages entre des écoles marocaines et leurs homologues japonaises et la mise en place d’un programme d’échange d’élèves et d’encadrants.



La Princesse Lalla Hasnaa avait reçu, à Nagoya en 2014, M. Hakubun Shimomura, le ministre de l’Éducation nationale de l'époque, à l’occasion du lancement de la 2è décennie de l’Éducation au Développement Durable de l’UNESCO, dont Son Altesse Royale était l'invitée d’honneur.