La Princesse Lalla Hasnaa préside à Rabat l’inauguration de l’exposition “Les couleurs de l’impressionnisme"

Cette manifestation d'envergure qui se tient du 09 avril au 31 août 2019, se veut la première exposition impressionniste à traverser les rives de la Méditerranée.



A travers une suite de salles traitant chacune d'une couleur en particulier, cet événement culturel, organisé à l'initiative de la Fondation nationale des musées (FNM) avec la collaboration scientifique et les prêts exceptionnels de la collection du musée d'Orsay, tente de montrer comment l'éclaircissement de la palette, le travail sur la vibration lumineuse, a non seulement été un enjeu de la première heure pour les impressionnistes, mais aussi comment ces recherches ont évolué dans le temps, au fil des carrières et des interrogations propres à chaque artiste.



A cette occasion, la Princesse Lalla Hasnaa a suivi une présentation des œuvres par Mme Sabine Cazenave, co-commissaire de l'exposition et conservatrice peinture au musée d'Orsay et M. Paul Perrin, co-commissaire de l'exposition et conservateur peinture au musée d'Orsay, avant d'effectuer une tournée à travers les différentes parties de cette exposition.



Par la suite, le catalogue de l'exposition a été remis à Son Altesse Royale par Mme Sabine Cazenave et M. Paul Perrin. De même un timbre commémoratif de l'exposition a été remis à la Princesse Lalla Hasnaa par le directeur général de Barid-Al-Maghrib, M. Amine Benjelloun Touimi. Par la même occasion, deux catalogues des expositions en cours au MMVI ont été, également, remis à la Princesse Lalla Hasnaa par le directeur du musée, M. Abdelaziz El Idrissi, la conservatrice adjointe, Mme Hind El Ayoubi et la chargée de la médiation culturelle au musée, Mme Houda Kessabi.



"Les Couleurs de l'Impressionnisme: chefs-d’œuvre du musée d’Orsay" constitue une opportunité unique, pour les visiteurs nationaux et internationaux du MMVI, de pénétrer dans la plus grande collection de peintures impressionnistes au monde et de se plonger dans l’une des époques les plus fascinantes de l’histoire de l’art, qui a vu des artistes audacieux bouleverser la peinture académique occidentale et ouvrir la voie à la modernité tout en maintenant le lien avec la tradition.



L'exposition se propose de revenir sur un thème rarement exploré dans le champ d'étude de l’impressionnisme : la couleur. Le temps des Impressionnistes coïncide en effet avec un moment où les progrès de la science optique et de la chimie, qui invente de nouvelles couleurs, ouvrent aux artistes un champ de représentation inédit. Monet, Renoir, Pissarro, Caillebotte… ils sont nombreux à puiser dans ces techniques naissantes de nouvelles manières de décrire le monde.



Conçu autour d’un ensemble de quarante œuvres, le propos, volontairement resserré et didactique, retrace le cheminement des peintres impressionnistes vers une palette plus claire, et le rôle qu’ils jouèrent dans une certaine histoire de la modernité, dans laquelle la libération de la couleur fut centrale. Véritable expérience esthétique, l’exposition invite à une immersion dans la peinture, du noir au rose, en passant par le blanc, le vert et le bleu. Dans la dernière partie de l’exposition, la couleur, poussée à son paroxysme d’intensité, s’affranchit du réel, et se met à exister pour elle-même. Plusieurs espaces de médiation égrenés au long de l’exposition, dont un ensemble inédit de dessins d’Eugène Boudin, permettront d’offrir les clés de compréhension de l’impressionnisme, et de montrer la révolution que fut le passage de la peinture d’atelier à la peinture de plein air.



A travers une sélection de chefs-d’œuvre issus des collections du musée d’Orsay, l’exposition montre comment les impressionnistes ont réinventé l’art de peindre grâce à une maîtrise particulière des couleurs, fruit d’expérimentations en plein air mais aussi d’une connaissance intime des maîtres de la tradition, comme Delacroix, et de certaines théories scientifiques de leur époque. "Les couleurs de l’impressionnisme" est la première exposition organisée au Maroc sur ce mouvement majeur de l’histoire de l’art.