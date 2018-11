La Princesse Lalla Hasnaa inaugure le Parc Hassan II de Rabat

A son arrivée au Parc, Son Altesse Royale a passé en revue une section des Forces auxiliaires qui rendait les honneurs, avant d'être saluée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi Alami, le wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Mhidia, et le wali, directeur général des collectivités locales, Khalid Safir.



Après avoir coupé le ruban inaugural, la Princesse Lalla Hasnaa a visité les différents espaces et terrains de sports du Parc Hassan II, qui compte notamment un amphithéâtre, une fontaine musicale, un bâtiment administratif, un espace de jeux, deux skates park, un mur d’escalade de 10 mètres, trois mini-terrains de football, trois terrains de basket-ball et de volley-ball et un terrain de foot.



Son Altesse Royale a, par la suite, suivi des explications sur le Parc Hassan II et posé pour des photos-souvenirs avec des enfants et jeunes artistes et sportifs qui ont présenté, à cette occasion, des shows de musique, de jonglage et d’acrobaties.



Un ouvrage intitulé "Rabat, ville-jardin" a été remis par la suite à la Princesse Lalla Hasnaa par la Directrice générale de l’Agence urbaine de Rabat-Salé, Khaddouj Guenou.