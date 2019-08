La Néo-Zélandaise Helen Clark salue l’expérience des bus électriques au Maroc

L'ancienne Première ministre néo-zélandaise, Mme Helen Clark, a salué le choix du Maroc de déployer des bus électriques à zéro émission de carbone, appelant les autorités d'Auckland, la ville la plus peuplée de Nouvelle-Zélande, à s’inspirer notamment de l’expérience de la ville de Marrakech dans ce domaine.



"Le Maroc dispose déjà d'une flotte importante d'autobus électriques", s’est félicitée Mme Clark dans un article publié samedi par le journal néo-zélandais "Stuff", ajoutant que la ville d’Auckland "pourrait faire beaucoup plus en matière de développement durable".



"Auckland pourrait être la ville la plus tolérante, la plus diversifiée, la plus durable, la plus résiliente et la plus sûre du monde. Alors pourquoi ne pas avoir une telle vision?" s’est interrogée Mme Clark, comparant l'adoption prudente des bus électriques en Auckland avec l’enthousiasme du Royaume pour ces moyens de transport verts.



"Auckland teste trois bus électriques et Wellington en a mis dix en circulation, alors qu’au Maroc, la ville de Marrakech avait lancé son premier parc de 15 bus électriques en 2017", a souligné l’ancienne cheffe du gouvernement néo-zélandais.



En septembre 2017, la ville ocre a lancé la première flotte de bus électriques du continent africain. De fabrication chinoise, elle se compose d’une dizaine de bus alimentés par une station de production d’énergie solaire installée à l’entrée de la ville, et devrait assurer le transport quotidien de plus de 45.000 personnes.



La ville de Marrakech prévoit de passer à une trentaine de bus électriques d’ici fin 2019 et de mettre en œuvre en parallèle un nouveau projet d’éclairage incluant une dimension écologique.



Ces projets verts font partie d'un programme plus ambitieux de recours au solaire : d'ici à 2030, le Maroc aimerait porter la part des énergies renouvelables à 52 % du mix énergétique.