La Nasa envoie dans l'espace un laser pour étudier la glace sur Terre

Le satellite d'une demi-tonne a été propulsé par une fusée Delta II à partir de la base Vandenberg de l'US Air Force en Californie à 06H02 (13H02 GMT).



"Trois, deux, un, décollage !", a annoncé un responsable de la Nasa sur la chaîne de télévision de l'agence spatiale américaine.



"Lancement d'ICESat-2 pour explorer les couches de glace polaires de notre planète en changement permanent".



Cette mission est "extraordinairement importante pour la science", avait plus tôt expliqué Richard Slonaker, le responsable du programme ICESat-2 à la Nasa, à des journalistes.



Car, depuis près de dix ans, l'agence ne disposait plus d'un instrument en orbite pour mesurer l'épaisseur des superficies recouvertes de glace à travers la planète.



La mission précédente, ICESat, a commencé en 2003 et s'est achevée en 2009. Grâce à elle, les scientifiques ont appris que la banquise s'affinait et que les surfaces recouvertes de glace disparaissaient des régions côtières du Groenland et de l'Antarctique.



Depuis, des relevés ont été effectués à l'aide d'un avion dans le cadre d'une mission baptisée Operation IceBridge de survol de l'Arctique et de l'Antarctique.



Mais une mise à jour est nécessaire de toute urgence.



L'utilisation croissante des sources d'énergie fossile sur Terre entraîne une hausse constante des émissions de gaz à effet de serre, considérées comme les principaux responsables du changement climatique.



La température mondiale moyenne augmente année après année, les quatre années les plus chaudes des temps modernes ayant été enregistrées entre 2014 et 2017.



Le tout nouveau ICESat-2 devrait aider les scientifiques à comprendre l'ampleur de la contribution de la fonte des glaces à la montée des océans.