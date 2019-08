La Mauritanie et la Chine concluent un accord de coopération portant sur un financement de près de 41 millions de dollars

La Mauritanie et la Chine ont conclu, vendredi à Nouakchott, un accord annuel de coopération économique et technique portant sur un financement de 40.790.000 dollars (un milliard cinq cent cinquante-cinq millions N-Ouguiya) pour réaliser des projets qui seront choisis ultérieurement par les gouvernements des deux pays.



L'accord a été signé par le ministre mauritanien de l’Economie et de l’Industrie, M. Cheikh El Kebir Ould Moulay Taher et l’ambassadeur de Chine en Mauritanie, M. Zhang Jianguo.



S’exprimant lors de la cérémonie de signature, Ould Moulay Taher a exprimé sa gratitude au gouvernement chinois pour l’appui multiforme que la chine apporte aux programmes et stratégies de développement de la Mauritanie.



La signature de cette convention intervient au moment où le gouvernement met les dernières retouches sur son programme sensé traduire dans les faits les engagements du Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouany, a-t-il indiqué.



Le responsable mauritanien a expliqué que ce programme devrait à terme créer un saut qualitatif dans tous les domaines de la vie nationale, ce qui nécessite l'appui des partenaires au développement et particulièrement la Chine pour atteindre cet objectif.



La chine a accompagné la Mauritanie dans sa marche vers le développement, à travers la réalisation d’importants programmes d’infrastructures et d’équipements, s’est-il félicité, notant que la signature de cette convention est de nature à impulser une nouvelle dynamique de coopération fructueuse entre les deux pays.



L’ambassadeur de Chine s’est félicité, de son côté, du niveau des relations mauritano-chinoises qui portent sur plusieurs décennies.



Dans le cadre de la coopération entre les deux pays, plusieurs projets portant sur des infrastructures de base et de services permettant de jeter les bases d’un développement économique et social en Mauritanie ont été réalisés, a-t-il dit.



La coopération bilatérale, régie par de nombreux accords, connait une évolution importante au niveau des échanges commerciaux, la Chine venant en tête des pays importateurs de la Mauritanie et constitue son deuxième fournisseur, selon le dernier rapport du Bureau national des statistiques.