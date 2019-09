La Marocaine Soukaina Fahsi à la compétition officielle des Journées Musicales de Carthage

La chanson marocaine sera également représentée, dans la rubrique "JMC pour tous", par la Casablancaise Asmâa Hamzaoui et le groupe Bnat Timboktou qui font partie d’une nouvelle vague qui s’est assignée comme objectif de changer la tendance gnawa.



Célébrant la musique dans sa créativité, sa diversité et sa richesse, la sixième édition des JMC verra l’organisation de spectacles produits par des troupes de 14 nationalités.



S'ouvrant sur les musiques du monde, la compétition a été enrichie par une nouvelle compétition dédiée à la musique arabo-andalouse intitulée "JMC Malouf".



Des hommages seront, de même, rendus aux figures artistiques que la scène musicale internationale vient de perdre, comme la star algérienne Rachid Taha, les Tunisien Hassen Dahmani et Mounira Hamdi, ainsi que la Palestinienne Rim Banna.



Un hommage sera aussi rendu à la musique classique et la musique du monde dans la soirée d'ouverture, qui sera animée par le chef d'orchestre tunisien de renommée mondiale Amine Bouhafa en compagnie de l'Orchestre Symphonique Tunisien.



Seront décernés au terme de ces journées, les Tanit d'or, d'argent et de Bronze, ainsi que les "Prix Dar Eyquem", "Prix du jury professionnel", "Prix 360IFT", "Prix Maison de Tunisie", "Prix OTDAV" et "Prix TV5 Monde pour les jeunes talents du Maghreb".



Créées en 2009, les JMC sont un festival de musique qui promeut la créativité artistique tunisienne, tout en s’ouvrant sur les musiques des mondes arabes et africains.



Leur but principal est de permettre aux artistes et musiciens de présenter leurs créations musicales dans un cadre compétitif à l’échelle nationale, arabe et africaine.