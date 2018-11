La Marocaine Sara Kadoury remporte le Prix du cinéma arabe pour le "meilleur mixage sonore"

Sara Kadoury a été primée pour le son du film "Sheikh Jackson" du metteur en scène égyptien Amr Salama.



Elle est lauréate de l'Ecole Supérieure des Arts Visuels de Marrakech et de l'Institut supérieur des arts et chorégraphies de Bruxelles.



Produit en 2017, le film "Sheikh Jackson" a été projeté lors du festival international du film de Turin et a été nominé pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère.



Les nominés dans les différentes catégories de ce prix, initié par l'Organisation "Dear guest", sont départagés sur la base des votes de nombre de professionnels de l'industrie cinématographique arabe.