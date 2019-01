La Marocaine Meriem Othmani faite chevalier de la légion d'honneur

Mme Meriem Othmani, présidente-fondatrice de l’association «Insaf» (Institut national de solidarité avec les femmes en détresse), figure dans la promotion du 1er janvier de la Légion d’honneur, rendue publique mardi par la grande chancellerie de la légion d'honneur.



Cette promotion rassemble au total 402 personnes réparties à parité exacte hommes femmes entre 345 chevaliers, 42 officiers, 9 commandeurs, 4 grands officiers et 2 grand'croix, a indiqué la grande chancellerie de la légion d'honneur dans un communiqué.



L’ordre national de la légion d’honneur catégorie chevalier récompense les services (culturels, économiques…) rendu à la France ou les causes qu’elle défend (défense des droits de l’Homme, liberté de la presse, causes humanitaires…).



La promotion de la Légion d’honneur du 1er janvier 2019 s’accompagne d’une promotion spéciale Coupe du monde de football récompensant l’équipe de France à la suite de sa victoire lors de la coupe du monde de football de 2018.



Fondée par Napoléon Bonaparte en 1802, la Légion d’honneur est la plus élevée des distinctions nationales françaises. Elle compte aujourd’hui 92.000 membres, récompensés pour leurs mérites éminents au service de la France ou pour les causes qu'elle défend.