La Maroc prend part à Abu Dhabi à la réunion préparatoire du Sommet des Nations Unies sur le climat

Le Maroc est représenté à cette réunion par une délégation conduite par la secrétaire d'Etat chargée du développement durable, Nezha Louafi.



L'ordre du jour de ce conclave de deux jours porte notamment sur des débats de haut niveau et des séances de travail avec la participation des principaux défenseurs du climat.



Les débats prévus visent à identifier les meilleurs moyens de traiter et d'atténuer les effets potentiels du changement climatique sur la planète, ses ressources et ses populations.



Prennent part à ce conclave des ministres et des représentants de gouvernements d'Europe, d'Asie, d'Amérique du Sud et d'Afrique, ainsi que des représentants des pays les plus touchés par les catastrophes naturelles et les conséquences du changement climatique.



Lors de la séance d’ouverture, les intervenants ont souligné l’importance d’intensifier l’action collective mondiale et de prendre des mesures multilatérales pour faire face au changement climatique et s’adapter à ses conséquences négatives.



À cet égard, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a indiqué que le changement climatique et ses implications à l'échelle mondiale dépassent le rythme des actions internationales visant à y faire face.



Et d’ajouter que les efforts déployés pour lutter contre le changement climatique demeurent insuffisants, appelant au respect des engagements de l'Accord de Paris sur le climat.



L’insuffisance des efforts mondiaux en faveur du climat est le motif principal de l'appel à la tenue d'un sommet des Nations Unies à New York en septembre prochain, a-t-il souligné.



La réunion d'Abou Dhabi sur le climat a été marqué par la participation de plus de 500 jeunes étudiants, volontaires et activistes.