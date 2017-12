La Libye œuvre pour l'activation de la coopération avec le Maroc dans le domaine de la main-d’œuvre (ministre libyen)

Lors d’une entrevue avec le ministre de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle, Mohamed Yatim, dans le cadre de sa visite de travail au Royaume (19-22 décembre), M. Kadinou a également salué le retour du Maroc au sein de l’Union africaine.



Pour sa part, M. Yatim a souligné les relations historiques exceptionnelles liant le Maroc à la Libye, notant que cette rencontre offre une opportunité pour consolider les liens entre les deux pays.



Passant en revue les attributions et le champ d’action du ministère de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle, M. Yatim a indiqué que son département est disposé à mettre son expérience et ses compétences qualifiées en matière d’emploi et de protection sociale à la disposition des cadres libyens, dans un souci de contribuer aux efforts consentis par le gouvernement d’Union nationale en Libye dans le but d’instaurer la paix sociale, d’assurer la formation des jeunes et de réaliser le développement et l’épanouissement de la Libye.



Le ministère de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle est également disposé à accueillir les cadres libyens pour profiter de l’expérience marocaine, notamment dans le domaine de la protection sociale et la promotion de l’emploi, pour échanger les expériences réussies et pour participer à des ateliers prévus dans le cadre du programme intégré mené en partenariat avec le Bureau international du travail, a-t-il affirmé.



Il a également évoqué les problèmes auxquels sont confrontés les membres de la communauté marocaine en Libye, appelant à conjuguer et coordonner les efforts pour faire face aux entraves et trouver les solutions adéquates.



Lors de cette entrevue, il a été convenu de tenir une séance de travail entre experts et techniciens des deux pays, pour approfondir le débat et examiner les horizons de coopération technique dans les domaines d’intérêt commun.



A cette occasion, le ministre libyen et la délégation l’accompagnant a effectué une visite à une agence de l’ANAPEC à Rabat.