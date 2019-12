La Grande École du Numérique de Sevran s’exporte au Maroc

A l’occasion de la 3ème édition du Forum économique de Fès Meknès qui s'est ouvert le 4 décembre, une convention inédite a été signée entre l’École du Numérique Solidaire des Quartiers fondée et présidée par Ali JIAR, maire adjoint à l’économie et au numérique de la ville de Sevran (région parisienne), et Badr Tahiri, président de la Chambre de commerce et d’industrie de la région.



Cette convention, signée en présence notamment du chef du gouvernement Saâdeddine El Othmani, des autorités et des présidents des chambres de commerces internationales, démontre la volonté du Maroc et de cette région de développer des programmes innovants à destinations des jeunes marocains.



L'objectif est de faire du numérique un véritable levier d’inclusion et de croissance et de révéler des talents parmi des publics peu représentés dans le secteur au Maroc , avec une stratégie de retour à l’emploi.



Ce projet inédit, initié en 2014 par Ali Jiar et à destination des talents du numérique et des quartiers prioritaires, répond à une forte demande croissante marché de développeur web. L’École sera également une formidable opportunité pour les jeunes Marocains d’être formés en accéléré sur les métiers du numérique, en forte tension dans le Monde et au Maroc.