La France va renforcer sa coopération militaire avec l’Irak, dans le cadre d’une « feuille de route stratégique » signée par les deux pays à l’occasion de la visite du premier ministre irakien, Adel Abdel-Mahdi.



« La France et l'Irak ont signé jeudi soir une "feuille de route stratégique", comportant des volets militaire, sécuritaire et économique », a annoncé vendredi le président français Emmanuel Macron en recevant à l'Elysée le Premier ministre irakien.



Sur le plan militaire, la France veut rester un partenaire de « premier plan » de la sécurité de l'Irak, en aidant à renforcer ses capacités antiterroristes, à protéger ses frontières et à réarmer son appareil sécuritaire, a indiqué le chef de l’Etat français.



La feuille de route renforcera également la coopération bilatérale dans l'économie, l'éducation et culture.



A cet effet, Paris "va mobiliser une ligne de financement de 1 milliard d'euros" pour des projets de reconstruction des infrastructures du pays, avec des entreprises françaises, a annoncé le chef de l’Etat français qui a fait état de l’ouverture prochainement à Bagdad d’une antenne de l'Agence française de développement.



Selon Paris, "la stabilité de l'Irak est déterminante pour celle de la région" et sa démocratie inclusive un modèle pour d'autres transitions en cours dans la région.