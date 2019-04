La France condamne le feu vert donné par Israël à la construction de nouveaux logements dans les colonies en Cisjordanie

La France a condamné, vendredi, la décision des autorités israéliennes d'autoriser la construction de nouveaux logements dans les colonies en Cisjordanie, soulignant que la colonisation est contraire au droit international et sape les conditions d'une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens.



«La position de la France est constante», a assuré la porte-parole du ministère français de l’Europe et des affaires étrangères lors d’un point de presse électronique au sujet du feu vert donné par Israël à la construction de ces logements.



«La France est attachée à la solution de deux États vivant côte à côte en paix et en sécurité, avec Jérusalem comme capitale», a affirmé la porte-parole en observant que «la colonisation est contraire au droit international et sape les conditions d'une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens».



«C'est la raison pour laquelle nous condamnons la décision des autorités israéliennes du 4 avril dernier autorisant la construction de plus de quatre mille logements dans les colonies en Cisjordanie», a-t-elle insisté.



La France appelle les autorités israéliennes à renoncer à tout projet compromettant la possibilité d'une solution à deux États, conclut la même source.