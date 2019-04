La France a nommé une nouvelle ambassadrice au Vatican, première Française à ce poste

Le président français a nommé une nouvelle ambassadrice au Vatican, la diplomate Elisabeth Beton-Delègue - qui sera la première femme française à occuper ce poste, selon un décret publié au Journal officiel en France jeudi.



"Mme Elisabeth Beton-Delègue, ministre plénipotentiaire hors classe, est nommée ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès du Saint-Siège", selon ce décret daté de mercredi, signé par le président français Emmanuel Macron.



C'est la première fois que la France nomme une femme pour la représenter au Vatican.



C'est après plus de neuf mois de vacance qu'intervient cette nomination : le précédent ambassadeur Philippe Zeller, qui était en poste depuis juin 2016, est parti à la retraite en juillet 2018.



Elisabeth Beton-Delègue, 64 ans, doit désormais être reçue par le pape François pour lui présenter ses lettres de créance.



Diplômée de l'Institut d'études politiques après une maîtrise de droit, passée par la prestigieuse Ecole nationale d'administration qui forme les élites françaises, Mme Beton-Delègue a notamment été ambassadrice au Chili (2005-2008), au Mexique (2012-2014) et à Haïti (2015-2019).



Son prédécesseur, M. Zeller, avait lui-même été nommé à l'issue de quinze mois de vacance du poste d'ambassadeur auprès du Saint-Siège. En effet, la France avait dû renoncer à faire accréditer un diplomate chevronné, Laurent Stefanini, catholique pratiquant et homosexuel, dont le nom avait été proposé dès le début de 2015.



Faute de réponse positive du Saint-Siège, Paris avait renoncé à cette candidature.