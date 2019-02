La Fédération royale marocaine des voitures d'époque dévoile son programme sportif de 2019

La Fédération royale marocaine des voitures d'époques (FRMVE) a dévoilé, lors d’une rencontre avec la presse samedi à Casablanca, son programme sportif et des Rallyes nationaux et internationaux prévus dans les prochains mois dans le Royaume.



A cette occasion, le président de l’instance fédérale, M. Sghir Zinoune, a annoncé l’organisation de Rallyes d’envergure à l’instar de celui de Béni Mellal, du Sahara, de Kenitra et de la région orientale qui se dérouleront selon les standards internationaux, relevant que l’actuelle saison sportive débutera, en mars prochain, avec le Rallye de l’Atlas.



Ce genre de Rallyes, a indiqué pour sa part le président de l’association Atlas des voitures d’époque de la région Béni Mellal-Khénifra M. Abderrahim Majid, est à même de promouvoir les produit touristiques et le patrimoine culturel des régions.



Et de relever que la fédération a participé activement à l'exposition de "Malaga" qui a constitué l’opportunité de promouvoir le Rallye de l’Atlas faisant état de nombreuses demandes de participation au rallye de l’Atlas en provenance d’Espagne, des Etats-Unis et de France.



De son côté, le président de l'Association des amoureux de voitures d’époques de Tanger Younès Cheikh a souligné l'importance des objectifs fixés par la FRMVE dans sa programmation et qui visent à faire connaître les atouts touristiques, naturels, culturels et humains des différentes régions du Maroc.



Il a, en outre, loué l’engagement de la Fédération à fournir le soutien aux propriétaires des voitures d’époques dont l’entretien et la maintenance nécessite des coûts importants pour leur préservation.



Les responsables de la fédération ont aussi abordé la question de "l'institutionnalisation" de l’action de la FRMVE conformément aux lois en vigueur et certaines difficultés rencontrées, à cet effet, pour atteindre tous les objectifs escomptés.



À cet égard, le directeur administratif de la FRMVE Abdelkader Al-Khayati a fait savoir que l'aspect de sponsoring perturbe toujours le travail des associations, qui doivent souvent compter sur leurs propres ressources et moyens.



Il a noté le manque d’accords entre la Fédération, le ministère de tutelle et le ministère de la Culture et de la Communication afin d'unifier l’action et les objectifs ainsi qu'un programme commun pour la promotion des activités des voitures anciennes qui constituent un patrimoine culturel mobile et un patrimoine humain commun contribuant à mettre en valeur la diversité culturelle et touristique des régions du Royaume.