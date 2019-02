La Danoise Inger Andersen nommée Directeur exécutif du Programme des Nations-Unies pour l'environnement

Après avoir consulté les présidents des groupes régionaux des Etats membres, M. Guterres "a informé aujourd'hui l'Assemblée générale de son intention de nommer Inger Anderson" à la tête du PNUE, a indiqué son bureau de presse dans un communiqué diffusé à New York.



Mme Andersen est actuellement directrice générale de l'Union internationale pour la conservation de la nature, poste qu'elle occupe depuis 2015. Elle a précédemment occupé divers postes de direction à la Banque mondiale et aux Nations-Unies, tout récemment en tant que vice-présidente de la région MENA à la Banque mondiale et vice-président du développement durable et chef du groupe consultatif du conseil du Fonds international de recherche agricole.



Son prédécesseur à la tête du PNUE, Erik Solheim avait démissionné en novembre dernier, sur fond de critiques sur ses dépenses de voyages jugées excessives par un audit interne de l'ONU.



L’audit avait, en effet, sévèrement critiqué la gestion de Solheim, notamment pour ses dépenses de voyages jugées "contraires à l’éthique de la réduction des émissions de carbone".



Selon le rapport des auditeurs, Erik Solheim aurait voyagé 529 jours sur les 668 jours audités, dépensant ainsi 488.518 dollars. L’audit a également montré qu’il n’avait "aucun égard à respecter les règles et les règlementations en vigueur" et qu’il avait réclamé des dépenses injustifiées.