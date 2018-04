La Course féminine de la victoire: La 11è édition met en avant le rôle primordial de la femme dans la promotion du "Maroc-2026" (Nezha Bidouane)

Devenue l’un des plus grands rassemblements sportifs au Maroc, la course féminine de la victoire a connu cette année la participation de milliers de femmes venues des quatre coins du Royaume et d’ailleurs, réunies dans un climat de festivité et de convivialité. "Aux courses précédentes, on parlait surtout en terme de chiffres, notamment le nombre de participantes", a souligné Mme Bidouane, précisant que cette édition s’inscrit dans un tout autre registre: Elle s’assigne pour objectif de mettre en avant le rôle des femmes, comme étant un acteur actif ayant la capacité de promouvoir et de valoriser à travers le sport, la candidature du Maroc pour abriter le Mondial-2026.



Parmi ces milliers de femmes toutes vêtues de t-shirts portant le slogan "Bidding nation Morocco", c’est la native de Khénifra Hanane Bajaoui, qui s’est adjugée le titre de cette édition.



Après cette victoire, elle a affirmé à la MAP que cette course est, pour elle, l'événement à ne pas rater.



"Loin de toute compétitivité et de toute concurrence, cette course nous offre la chance de pratiquer le sport en tant que femmes, pas en tant qu’athlètes", a enchaîné Bajaoui, désormais quadruple tenante du titre de cet événement marqué également par la participation des athlètes du special olympics, des établissements scolaires nationaux, ainsi que celle des femmes âgées.



Au classement final, Bajaoui a devancé Hanane Torchi et Fila Laila.



Au terme de la course, Lalla Soumia El Ouazzzani, présidente du special olympics, a procédé à la remise des prix aux athlètes qui ont décroché les meilleures places.



Outre le volet promotionnel et sportif proprement dit, ce rassemblement a été l’occasion de rendre hommage à l’ancienne championne du monde en salle du 1500m (Lisbonne), médaillée d’Argent du 800m aux JO d’Athènes et de Bronze aux JO de Pékin, Hasna Benhassi, ainsi qu’au médaillé d’Argent du 1500m aux JO de Barcelone, Rachid El-Basir



La course féminine de la victoire est un événement de masse initié pour se servir du sport comme étant un moyen efficace de promotion sociale et un outil de motivation et de mobilisation autour des valeurs nobles "socio-éducatifs".



Créée en 2005, l’Association Femmes, Réalisations et valeurs, organise une multitude d’opérations caritatives au profit de familles et de personnes démunies et aide à la scolarisation des enfants en difficultés.