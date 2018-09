La Commission européenne souligne l’importance de la coopération avec le Maroc dans le domaine de la migration et de la sécurité

La Commission européenne a une nouvelle fois souligné l'importance de la coopération avec le Maroc dans le domaine de la migration et de la sécurité.



«L'Union européenne et le Maroc sont en contact régulier pour renforcer leur coopération en matière de migration et de sécurité », a précisé le commissaire européen à la Migration Dimitris Avramopoulos en réponse à la question d’un eurodéputé sur les sécurité des frontières européennes.



Le Commissaire européen a également mis en avant la qualité de la coopération entre le Maroc et l'Espagne dans ces domaines.



« L’Espagne et le Maroc coopèrent de manière continue et étroite dans le domaine du contrôle des frontières dans le but de réduire le nombre de passages illégaux et le risque d'infiltration terroriste potentielle», a assuré le commissaire européen.



Il a affirmé que l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes coordonne également l'opération conjointe Indalo, qui assure une surveillance et des patrouilles constantes en Méditerranée et contribue ainsi à prévenir l'immigration irrégulière et la criminalité transfrontalière.