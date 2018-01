La Commission européenne réaffirme son souhait de préserver et de renforcer sa relation avec le Maroc

La Commission européenne a réaffirmé que le « Maroc est un partenaire clé dans le cadre de la politique de voisinage » et fait part de la volonté des 28 de « de non seulement préserver une relation privilégiée mais de la renforcer », souligne la Commission européenne en réaction à l'avis négatif émis le 10 janvier par l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur l’accord de pêche Maroc-Union européenne (UE).



La haute représentante de l’UE pour les affaires étrangères, Federica Mogherini, affirme que « l’Union européenne a pris note de l’opinion de l’avocat général […] au sujet de l’avis préliminaire relatif à la validité de l’Accord de pêche avec le Maroc et son protocole », précisant « attendre la décision finale de la Cour de justice ».



Des sources proches du dossier ont qualifié l'avis de l'avocat général de "non évènement du point de vue juridique" et de "source d’interrogation du point de vue politique".