La Chine prendra "les mesures nécessaires" pour défendre Huawei

Les Etats-Unis ont interdit à l'entreprise de participer au déploiement de la 5G, la cinquième génération de réseaux mobiles. Selon eux, les équipements du groupe pourraient être utilisés par la Chine pour espionner d'autres pays.



La justice américaine veut également juger la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, pour violation des sanctions contre l'Iran. Celle-ci a été arrêtée au Canada, où elle est actuellement en liberté surveillée.



"Il suffit d'avoir une position objective et impartiale pour voir que les actions récentes contre une entreprise et des particuliers chinois bien spécifiques ne constituent pas une simple affaire judiciaire, mais une répression politique délibérée", a martelé Wang Yi face à la presse.



"À cet égard, nous avons pris et continuerons de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger résolument les droits et intérêts légitimes des entreprises et des citoyens chinois. Il incombe au gouvernement chinois de prendre cette responsabilité."



Géant mondial des smartphones aux côtés de Samsung et d'Apple, Huawei a annoncé jeudi qu'il portait plainte contre Washington pour avoir interdit aux administrations américaines l'achat de ses équipements et services.



La compagnie chinoise va également demander des dommages et intérêts aux Etats-Unis en raison de restrictions la visant, qu'elle juge "inconstitutionnelles".



"Nous appuyons les entreprises et les personnes concernées dans l'utilisation des armes légales afin de protéger leurs droits et leurs intérêts, afin qu'elles ne soient pas des agneaux silencieux", a indiqué Wang Yi lors d'une conférence de presse en marge de la session annuelle du parlement.



"Ce que nous voulons défendre, ce ne sont pas seulement les droits et les intérêts d'une entreprise, mais aussi le droit légitime au développement d'un pays et d'une nation, et celui de tous les pays du monde qui souhaitent améliorer leur niveau de développement scientifique et technologique."



Les Etats-Unis considèrent Huawei comme une menace en raison du passé de son fondateur Ren Zhengfei, 74 ans, ingénieur de l'armée chinoise à ses débuts.



Les inquiétudes de Washington se sont renforcées avec l'essor du groupe. Les équipements de Huawei sont réputés plus avancés que ceux de ses rivaux suédois Ericsson ou finlandais Nokia et aucune entreprise américaine n'oppose une concurrence sérieuse au géant chinois.