La Chine mise sur le Maroc pour réaliser des projets de développement en Afrique (Jazouli)

La position géostratégique du Maroc et sa présence remarquable et grandissante en Afrique lui permettent de jouer un rôle central, dans le cadre de sa coopération avec la Chine, en donnant une impulsion et un nouvel élan au processus de développement dans le continent africain, a déclaré M. Jazouli à la MAP en marge du sommet de la coopération sino-africaine (FCSA).



Il a noté que les excellentes relations tissées entre le Maroc et la Chine, deux pays unis par des liens historiques, ont été consolidées au fil des années, précisant que la visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en Chine en 2016 a donné une forte impulsion à ces relations en les hissant au niveau d'un partenariat stratégique global.



Et d'ajouter que la position importante dont jouit le Royaume sur l'échiquier continental conjuguée à ses relations distinguées représentent des facteurs favorables pour un engagement sino-marocain au profit du développement de l'Afrique et de la coopération Sud-Sud.



M. Jazouli a, en outre, indiqué que le Maroc est fortement présent au sommet de la coopération sino-africaine, qui se tient à Pékin sous le signe "Vers une communauté plus forte avec un destin commun et un partenariat profitable à tous".



Le Maroc est représenté à ce conclave par le Chef du gouvernement Saad-Eddine El Othmani, qui conduit une importante délégation marocaine comportant notamment M. Mohcine Jazouli, le secrétaire d'Etat chargé de l’investissement, M. Othman El Ferdaous, en plus d’une délégation d’hommes d’affaires marocains conduite par le président de la CGEM, M. Salaheddine Mezouar.



M. El-Othmani avait tenu lundi, en marge de la 6eme conférence des entrepreneurs chinois et africains, plusieurs rencontres avec des responsables et des investisseurs chinois participants, en affirmant la volonté du gouvernement d'améliorer davantage le climat d'affaires au Royaume en faveur des investisseurs marocains et étrangers, conformément à la politique africaine prônée par le Roi Mohammed VI.