La BERD accorde un prêt de 16 millions d’euros en soutien à l’industrie automobile au Maroc

Ce prêt, qui soutient l'industrie automobile au Maroc , permettra à Varroc Engineering d'alimenter l'usine Tanger Renault et l'usine Peugeot PSA de Kenitra, ainsi que de créer un centre de recherche et développement, explique la BERD dans un communiqué.



De plus, une centaine d'emplois, y compris des postes d'ingénieurs, seront créés entre 2018 et 2024 et plusieurs centaines de jeunes seront formés, ce qui est "conforme aux efforts déployés par le gouvernement pour porter le taux d'intégration régionale à 60% d'ici 2020", précise la même source.



Varroc Engineering est un acteur majeur du secteur des systèmes d'éclairage automobile et cible principalement les marchés émergents. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 1,3 milliard d’euros pour 2017 et dispose de bureaux dans 12 pays, avec un effectif de 13 500 personnes et de 36 centres de production de premier ordre.



La BERD travaille au Maroc depuis 2012. À ce jour, rappelle le communiqué, elle a investi plus de 1,6 milliard d'euros dans le pays dans 43 projets. Elle a également fourni une assistance technique à plus de 380 entreprises locales.