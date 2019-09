La 1ère édition du "Lalla Aïcha Challenge Tour" du 3 au 6 octobre à Rabat

La 1ère édition du "Lalla Aïcha Challenge Tour" se tiendra du 3 au 6 octobre à Rabat, sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI.



Organisé par l’Association du Trophée Hassan II de Golf (ATH), ce tournoi a été baptisé ainsi en hommage à Feue La Princesse Lalla Aïcha golfeuse émérite et contributrice majeure au développement du golf féminin national, indique un communiqué de l'ATH.



126 joueurs internationaux et nationaux prendront part à cette 20ème étape du calendrier du Challenge Tour, qui se déroulera sur le Parcours Bleu du Royal Golf Dar Es Salam, hôte de la Coupe Lalla Meryem en avril dernier, ajoute la même source.



Ce circuit professionnel, qui fait son retour au Maroc après 9 ans faisant office de deuxième division européenne, porte en son calendrier 24 tournois dont la grande finale à Majorque en novembre prochain, relève le document, précisant qu'au cours de la finale, les 45 meilleurs joueurs du classement de la "Road To Mallorca" se disputeront les 15 premières places qui donnent accès direct à l’European Tour, première division européenne.



Reconnu pour son caractère formateur, le Challenge Tour a compté dans ses rangs pas moins de 8 joueurs de la dernière Ryder Cup et quelques-uns des meilleurs joueurs du monde, actuellement, comme Tommy Fleetwood, Henrik Stenson, Ian, Poulter, Justin Rose ou encore l’actuel numéro 1 mondial et meilleur joueur de la décennie, Brooks Koepka, qui avait affirmé que toutes les victoires qu'il avait connues se sont construites sur le Challenge Tour, poursuit l'Association.



Cet éventail de joueurs de classe mondiale fait de ce circuit une vraie fabrique à champions qui n’aura jamais mieux porté son slogan : "Where Heroes are Made".



Le Maroc organise désormais avec différentes instances internationales des tournois de tous les échelons du golf professionnel masculin, à savoir, European Tour (1ère division - Trophée Hassan II), Challenge Tour (2ème division - Lalla Aicha Challenge Tour) et Pro Golf Tour (Atlas Pro tour).



L’accueil de cette gamme diverse d’événements permet aux joueurs marocains de se confronter aux meilleurs joueurs de chaque catégorie et de bénéficier de wild cards grâce aux échanges entre promoteurs, affirme le communiqué, signalant qu'il s'agit du'une "réelle opportunité pour nos meilleurs représentant de gravir, une à une, les marches menant au plus haut niveau".