L1 - Mbappé prolonge l'état de grâce du PSG dans le "chaudron" de Saint-Etienne

Paris n'est pas tombé dans le bouillonnant "chaudron" de Geoffroy-Guichard. Mieux, il reste bien installé dans le nuage qui le transporte depuis l'éclatante victoire à Old Trafford, le "Théâtre" de ses rêves de printemps européen. Grâce à qui ? Encore une fois Kylian Mbappé, auteur de l'unique but d'une rencontre cadenassée en fin de match (73e).



De quoi satisfaire le très perfectionniste Thomas Tuchel qui avait souhaité maintenir le niveau de concentration de son équipe lors de la série de 5 matches avant le 8e de finale retour de Ligue des champions contre "ManU", le 6 mars.



Les Verts de Jean-Louis Gasset, qui avaient manqué d'un rien l'exploit l'an dernier (1-1), n'ont pas su rééditer une telle performance pour l'emporter, à l'image de leurs rivaux de l'Olympique Lyonnais, il y a 15 jours.



Conséquence au classement, Saint-Etienne (5e, 40 points) manque l'occasion de revenir à trois points du podium, et voit l'OM de Mario Balotelli (4e, 40 pts) les dépasser à la différence de buts.







Pour apporter du sang-neuf à son équipe, toujours privée de Neymar, Edinson Cavani et Thomas Meunier, l'entraîneur parisien a laissé au repos Marco Verratti et mis sur le banc Gianluigi Buffon et Presnel Kimpembe, au bénéfice respectivement de Leandro Paredes, Alphonse Aréola et Moussa Diaby.



Tout en innovant encore une fois sur le plan tactique. Marquinhos, auteur d'un match remarquable en sentinelle contre le club anglais, a retrouvé la défense centrale dans un système à trois défenseurs, laissant Juan Bernat évoluer... aux côtés de Leandro Paredes au milieu de terrain !



Mais dans un match cadenassé, loin du rythme "Champions League", le pari ne s'est pas révélé payant, tant Paris a paru émoussé et incapable d'accélérer le jeu sur une pelouse en très mauvais état.



C'est "Sainté", poussé par une atmosphère "populaire et enfumée" des grands soirs, qui s'est montré le plus dangereux dès l'entame, à l'image de la première frappe cadrée de la rencontre signée Monnet-Paquet (11e).



Mais quand Paris s'est mis à jouer son jeu, les Verts ont été proches de rompre, comme sur les centres de Diaby (13e, 33e), ce contrôle orienté magique de Draxler suivi toutefois d'une frappe largement au-dessus (19e), ou encore ce contre initié par Di Maria mais conclu par un arrêt de Ruffier sur la frappe de Mbappé (20e).







Ce manque criant de précision dans le dernier geste chez les Parisiens a laissé Saint-Etienne croire en ses chances, dans le sillage d'un Monnet-Paquet dangereux dans son rôle de piston droit. Insuffisant toutefois pour déclencher l'étincelle qui ferait basculer la rencontre.



Aux retours des vestiaires, Julian Draxler a manqué une occasion en or. Après un décalage impeccable de Di Maria, l'Allemand a finalement perdu son duel face à Ruffier (54e).



Après l'entrée de Dagba à la place de Bernat (60e), "Sainté" a joué le coup à fond, avec plusieurs centres très chauds dans la surface parisienne (61e, 62e), ou encore une tête dangereuse de l'inévitable Monnet-Paquet (63e).



Sur un éclair, Di Maria a ensuite failli faire mouche mais sa vicieuse frappe croisée est passée de peu à côté (67e).



Dans ce match étrange, où les occasions se sont enchaînées d'un camp à l'autre, c'est encore une fois Kylian Mbappé qui a joué le rôle de sauveur (73e). Servi à la limite du hors-jeu par Alves, le champion du monde ne s'est pas posé de questions en reprenant le ballon d'une volée acrobatique imparable.



En inscrivant son 19e but en L1 cette saison, le prodige parisien (20 ans) trône plus que jamais en tête du classement des buteurs. Et prouve encore une fois qu'il est capable de porter le PSG à lui seul, en l'absence de Neymar et Cavani.