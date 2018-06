L'organisation de la coupe du monde 2026 attribuée au trio USA-Canada-Mexique

L’organisation de la Coupe du monde 2026 de football a été attribuée, mercredi à Moscou, à la candidature du trio Etats-Unis-Canada-Mexique.



"United-2026" s’est imposé en vote finale, lors du 68è Congrès de la FIFA, par 134 voix, devant "Maroc-2026", qui a été soutenu par 65 Fédérations. Sur ces 65 pays, il y a 14 pays arabes, qui sont l’Algérie, les Comores, Djibouti, Egypte, Libye, Mauritanie, Oman, Palestine, Qatar, Somalie, Soudan, Syrie, Tunisie et Yémen. Par contre, sept pays arabes ont choisi le dossier Nord-américain. Il s’agit du Bahreïn, de la Jordanie, du Koweït, du Liban, de l’Arabie Saoudite, des Emirats arabes unis et de l’Irak. Dans le continent africain, quelque 32 pays ont soutenu la candidature du Maroc, qui est également celle de l’Afrique, à savoir l’Angola, le Burkina Faso, Burundi, Cameroun, République Centrafrique, Congo, Congo DR, Côte d’Ivoire, Érythrée, Ethiopie, Gabon, Gambie, Guinée Bissau, Guinée équatoriale, Kenya, Madagascar, Malawi, Mali, Maurice, Niger, Nigeria, Ouganda, Rwanda, Sao Tome-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Soudan du Sud, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo et Zambie.



A la suite de la proclamation des résultats du vote, le Comité de candidature "Maroc 2026" a félicité le trio nord-américain (USA-Canada-Mexique) pour sa désignation d’organiser la Coupe du monde 2026 de football et souligné la détermination du Maroc à continuer sa trajectoire en réalisant les projets présentés dans son dossier. Le Comité de candidature a également remercié vivement les pays ayant voté pour le dossier du Maroc et rend hommage à toutes les équipes qui ont participé avec professionnalisme et abnégation à la campagne de candidature Maroc 2026. Sous la conduite éclairée u Roi Mohammed VI, le Royaume du Maroc est déterminé à continuer sa trajectoire, a affirmé le président du comité de candidature « Maroc 2026 », Moulay Hafid Elalamy, notant que "les projets que nous avons présentés dans le dossier de candidature seront réalisés".



"Nous avons géré cette candidature avec un esprit sportif et nous poursuivrons notre chemin dans le même esprit", a souligné M. Elalamy.