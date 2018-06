L'inflation au Venezuela atteint 1.995% sur l'année

Le Parlement vénézuélien a indiqué que l'inflation quotidienne au Venezuela est de 2,4% alors que celle enregistrée en mai dernier avait atteint 110,1%, accumulant ainsi un taux annuel de 1.995,3%.



"Nous enregistrons une inflation quotidienne de 2,4%", a déclaré, lundi, le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale vénézuélienne, Rafael Guzman lors d'une conférence de presse.



M. Guzman a également relevé que l'inflation pour le mois de mai "était de 110,1% (...) ayant accumulé jusqu'ici en 1995,3% (...) et de mai 2017 à mai 2018 un taux de 24.571%. "



L'inflation accumulée d'ici la fin de l'année "pourrait dépasser les 300.000%", par rapport aux perspectives économiques du Fonds monétaire international (FMI) qui, selon l'édition d'avril dernier, prévoit une augmentation des prix au Venezuela "d'environ 14.000% en 2018".



Touché par l'effondrement des cours du brut depuis 2014, le Venezuela, qui tire 96% de ses revenus du pétrole, souffre d'un manque de devises qui l'a plongé dans une crise aiguë marquée par de graves pénuries.



En cinq ans, le PIB a fondu de 45% selon le FMI, qui anticipe une contraction de 15% de l'économie en 2018.



Secoué par une grave crise politique, le Venezuela avait organisé le 20 mai dernier un scrutin présidentiel, dénoncé par une grande partie de la communauté internationale et boycotté par l'opposition.



Les résultats de cette élection, remportée par Nicolas Maduro, ont été rejetés par les États-Unis, l'Union européenne, le Canada et plusieurs pays d'Amérique latine, dont le Chili, qui ont tous critiqué les "irrégularités" commises pendant le vote.