L'industrie navale française en quête d'opportunités d'affaires à Agadir

La délégation française composée de MM. Thomas Lockhart et Régis Toussaint a été reçue notamment par le président du Conseil régional, Brahim Hafidi, en présence du vice-président du conseil, Abdellah Oubari, et du directeur de l'Agence régionale d'exécution des projets, Hakim Bouhout, indique le conseil sur son site web.



La visite s'inscrit, relève-t-on, dans le cadre de la coopération entre le Maroc et la France dans les domaines des infrastructures portuaires et de l'industrie navale, et en pleine adéquation avec la déclinaison régionale du Plan d'accélération industrielle lancée dernièrement à Agadir par le Roi Mohammed VI.



La construction navale fait partie des chantiers importants de ce programme d'envergure. L’infrastructure de ce secteur engagera au niveau national près de 5 milliards de dirhams d’investissement, dont une composante chantier naval Souss-Massa y est déjà intégrée.



Le GICAN fédère plus de 180 industriels de la filière maritime française. Il réunit les chantiers navals, équipementiers, sous-traitants, sociétés d’ingénierie, architectes navals et toutes les entreprises qui concourent à la construction navale civile et de défense,et aux infrastructures côtières et portuaires.