L'horreur des abus sexuels racontée par des victimes aux évêques

Les 190 participants d'un sommet convoqué par le pape sur les abus sexuels du clergé ont écouté jeudi en guise de préambule une vidéo de poignants témoignages de victimes adressant des messages aux évêques.



Voici quelques extraits de leurs récits:







UN CHILIEN



"La première chose qu'ils ont fait était de me traiter de menteur, de me tourner le dos et dire que moi et d'autres étions des ennemis de l'Eglise".



"Vous êtes les docteurs des âmes et pourtant, à de rares exceptions près, vous vous êtes convertis dans certains cas en meurtriers des âmes, en assassins de la foi".



"Je vous demande, s'il vous plaît, de coopérer avec la justice, de prendre particulièrement soin des victimes".



"Vous devez traiter tout le cancer, ne pas juste enlever la tumeur, vous devez faire la chimiothérapie, vous devez faire la radiothérapie, vous devez faire des traitements".







UNE AFRICAINE



"Depuis l'âge de quinze ans, j'entretenais des relations sexuelles avec un prêtre. Cela a duré treize ans de suite. J'ai été enceinte trois fois, il m'a fait avorter trois fois. Tout simplement parce qu'il ne voulait pas de préservatif, ni de méthode contraceptive".



"Au début j'avais tellement confiance en lui, je ne savais pas qu'il pouvait abuser de moi. J'avais peur de lui. Et à chaque fois que je refusais d'avoir des relations avec lui, il me frappait. Il me battait. Et comme j'étais totalement dépendante de lui financièrement, je subissais toutes ses humiliations".



"J'ai le sentiment d'avoir une vie gâchée".







UN PRETRE D'EUROPE DE L'EST



"Adolescent, après la conversion, j'allais chez le prêtre pour qu'il m'apprenne à lire la Sainte Ecriture pendant la messe. Et lui touchait mes parties intimes. J'ai passé une nuit dans son lit. Cela m'a profondément blessé".



"J'ai écrit une lettre à l'évêque, six mois après une entrevue avec le prêtre. L'évêque ne m'a pas répondu et après six mois, j'ai écrit au nonce. Le nonce a réagi en manifestant de la compréhension. Puis j'ai rencontré l'évêque et il m'a attaqué sans essayer de me comprendre, et ça m'a blessé".



"Je voulais que quelqu'un m'écoute, que l'on sache qui est cet homme, ce prêtre et ce qu'il fait".







UN AMERICAIN



"Qu'est-ce qui m'a le plus blessé? Quand je réfléchis à cette question, je repense à la pleine conscience de la perte totale de l'innocence de ma jeunesse".



"Il y a toujours de la douleur dans mes relations familiales. Il y a encore de la douleur avec mes frères et soeurs. Je souffre encore. Mes parents portent encore la douleur face au dysfonctionnement, la trahison, la manipulation que ce mauvais homme, qui était notre prêtre catholique à l'époque, a infligé à ma famille et à moi-même".







UN ASIATIQUE



"J'ai été agressé sexuellement depuis si longtemps, plus d'une centaine de fois, et cette agression sexuelle a créé des traumatismes et des flashbacks durant toute ma vie. Il est difficile de vivre la vie, il est difficile d'être avec les gens, d'entrer en relation avec les gens. J'ai eu cette attitude aussi en ce qui concerne ma famille, mes amis et même Dieu".



"Chaque fois que j'ai parlé avec les responsables provinciaux et les supérieurs majeurs, ils ont tous pratiquement couvert chaque problème, couvert les coupables et cela me tue parfois".



"Je demande aux évêques de prendre des initiatives très claires, parce que c'est l'une des bombes à retardement qui se trouve dans l'Eglise d'Asie".