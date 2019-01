L'émissaire de l'ONU rencontre le président yéménite à Ryad

M. Griffiths a aussi rencontré d'autres responsables du gouvernement yéménite en exil en Arabie saoudite, pays voisin du Yémen, a indiqué l'agence de presse yéménite Saba.



L'émissaire de l'ONU cherche à consolider la trêve à Hodeida, port stratégique de l'ouest du Yémen, où les combats avaient fait craindre une aggravation de la crise humanitaire dans le pays, présentée par l'ONU comme la pire au monde.



M. Hadi a exprimé son "soutien aux efforts et au travail" de M. Griffiths, a indiqué Saba.



De son côté, Abdallah Alimi, chef du cabinet du président yéménite, a affirmé dans un tweet que "la rencontre a été constructive et efficace".



Le président yéménite a affirmé la volonté du gouvernement yéménite d'appliquer l'accord conclu en Suède et sa "disposition à ouvrir tous les accès humanitaires (et à prendre) toutes les mesures susceptibles d'alléger les souffrances de la population", a-t-il ajouté.



L'ONU a obtenu une percée le 13 décembre après huit jours de pourparlers en Suède entre le gouvernement Hadi, soutenu par l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, et les rebelles Houthis appuyés par l'Iran.



Martin Griffiths était retourné samedi au Yémen avec l'intention d'accélérer l'application des accords, notamment un retrait des forces de Hodeida.



C'est par ce port que transite l'essentiel de l'aide humanitaire au Yémen et la majeure partie des importations de ce pays pauvre de la péninsule arabique, où l'Arabie saoudite intervient militairement depuis 2015 à la tête d'une coalition pour aider le pouvoir face aux rebelles.



Selon les Nations unies, la trêve y a été globalement respectée depuis son entrée en vigueur le 18 décembre.