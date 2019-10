L'économie tunisienne devrait croître de 2,4% en 2020 (FMI)

L’économie tunisienne devrait croître de 2,4% en 2020 et de 4,4% en 2024, selon des estimations du Fonds Monétaire International (FMI).



Dans son dernier rapport sur "Les perspectives de l’économie mondiale 2019", publié en marge des Assemblées du FMI qui se tiennent du 14 au 20 octobre à Washington, le FMI révèle que le taux d’inflation sera d'une tendance baissière, passant de 6,6% en 2019 à 5,4% en 2020 pour se situer à 4% en 2024.



Au niveau international, l’institution monétaire indique que "le tassement de la croissance est la conséquence de l’augmentation des obstacles au commerce, de l'incertitude accrue qui entoure les échanges commerciaux et la situation géopolitique, de facteurs spécifiques qui causent des tensions macroéconomiques dans plusieurs pays émergents et de facteurs structurels, dont une faible productivité et un vieillissement de la population dans les pays avancés".



Le rapport estime que la croissance mondiale a de nouveau été révisée à la baisse pour 2019, à 3 %, soit son rythme le plus lent depuis la crise financière mondiale. Il s'agit d'un "sérieux recul" par rapport au taux de 3,8 % de 2017, année où l'économie mondiale connaissait un redressement synchronisé, souligne le FMI.