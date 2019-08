L'aviation israélienne frappe des cibles en Syrie pour empêcher une attaque de drones iraniens

L'aviation israélienne a mené des frappes en Syrie pour empêcher une force iranienne de lancer une attaque contre Israël avec des drones chargés d'explosifs, a indiqué l'armée israélienne dans la nuit de samedi à dimanche.



L'aviation israélienne "a été en mesure d'empêcher une tentative iranienne de la force al-Quods (unité d'élite des Gardiens de la Révolution, ndlr) de mener une attaque depuis la Syrie contre des cibles dans le nord d'Israël avec des drones tueurs", a déclaré aux journalistes un porte-parole de l'armée, Jonathan Conricus.



Selon ce porte-parole, le raid israélien a eu lieu à Aqraba, au sud-est de Damas, et a visé "plusieurs cibles terroristes et installations militaires appartenant à la force al-Quods ainsi qu'à des milices chiites".



L'armée israélienne avait empêché jeudi une précédente tentative de lancer une attaque de drones, a-t-il affirmé, sans fournir de détails.



"La menace était significative et ces drones tueurs étaient capables de frapper des cibles avec une efficacité réelle", a-t-il dit.



Israël a mené des centaines de frappes en Syrie depuis le début de la guerre dans ce pays en 2011, la plupart visant des cibles iraniennes ou du Hezbollah selon l'Etat hébreu.



La défense antiaérienne de l'armée syrienne est entrée samedi soir en action pour contrer des "missiles israéliens" visant les environs de Damas, a annoncé une source militaire syrienne citée par les médias étatiques, assurant que la plupart avaient été abattus avant d'atteindre leurs cibles.