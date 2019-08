L'ascension des pèlerins marocains vers le Mont Arafat s'est déroulée dans de bonnes et excellentes conditions (Boutayeb)

La plupart des pèlerins marocains ont été transportés de Mina à environ 3h30, avant que le reste des pèlerins ne soit acheminé vers le Mont Arafat quelques heures plus tard, dans un temps record, en coordination entre la délégation marocaine et les autorités saoudiennes, a-t-il déclaré à la MAP.



Le rassemblement des pèlerins marocains sur le Mont Arafat s'est déroulé dans de bonnes conditions, où ils ont effectué les prières d'Addohr et d'Al Asr et se préparent maintenant à refluer vers Mouzdalifa, a-t-il ajouté.



Selon M. Boutayeb, la délégation marocaine a fait recours à 332 autocars de luxe, alors que le nombre de ces véhicules lors des précédentes années avoisinait 210.