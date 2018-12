L'"animosité" algérienne à l'endroit du Maroc, "l’œuvre exclusive" des militaires algériens (IPD)

L'"animosité" que nourrit l’Algérie à l'endroit du Maroc est l'"œuvre exclusive" des militaires algériens qui contrôlent le pays à travers des partis politiques "dociles", écrit le magazine américain +International Policy Digest (IPD).



"Cette haine du Maroc est ancrée dans le psychisme de l’armée algérienne", au moment où le peuple algérien se sent très proche du peuple marocain de par la religion, la culture et la langue partagées, relève l’IPD, qui est basé à Séoul, dans un article publié mercredi sur son site électronique sous le titre: "Le Maroc et l’Algérie : L'interminable guerre froide".



Le magazine fait observer, dans ce sens, que les deux peuples témoignent de cette proximité à chaque fois qu'ils en ont l’opportunité, notant que le peuple algérien, en raison de la fermeture permanente des frontières imposée par le pouvoir à Alger, a été empêché de constater le développement colossal réalisé par le Maroc dans divers secteurs économiques même si le Royaume ne dispose pas de ressources pétrolières.



Dans la même veine, le magazine américain relève que SM le Roi Mohammed VI a tendu la main, dans le dernier discours de la Marche Verte, au gouvernement algérien dans l’espoir d’amorcer un nouveau chapitre de bonnes relations entre les deux pays, soulignant que les autorités algériennes "n’ont pas répondu à cette initiative amicale".



Evoquant la question du Sahara, +International Policy Digest+ rappelle que le Maroc a contré les tentatives des séparatistes du +Polisario+ et leurs soutiens en Algérie, notamment en proposant le plan d’autonomie, soulignant que cette initiative a été largement saluée par nombre de pays à travers le monde comme étant une "solution politique fiable" à ce différend régional.



Aux côtés du conflit du Sahara, l'hostilité" algérienne officielle s'est aussi manifestée à travers la fermeture des frontières et la cessation de toute possibilité d'échanges économiques, a fait remarquer la publication, estimant que faute de changements, l’Algérie continuera de nourrir la rancune envers le Maroc, ce qui fait que l’Union du Maghreb Arabe (UMA) restera un "vœu pieux" voire une "blague politique".