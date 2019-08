L'ambassadeur du Qatar remet ses lettres de créance à Nasser Bourita

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, a reçu, mercredi, M. Fahad Ben Ibrahim Al Hamad Al Mana, qui lui a remis les copies figurées de ses lettres de créance en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Qatar au Maroc



Un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale précise que M. Fahad Ben Ibrahim Al Hamad Al Mana a, auparavant, occupé le poste d'Ambassadeur en Argentine, puis plusieurs autres fonctions au ministère des Affaires étrangères de son pays.