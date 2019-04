L'ambassadeur Omar Hilale élu à la tête du Comité de l’information des Nations-Unies

Intervenant à l’occasion de l’ouverture de la session du Comité, M. Hilale a souligné que la diffusion et la médiatisation des activités de l’Organisation des Nations-Unies est "de la plus haute importance, aujourd’hui plus qu’hier".



"A l’ère de la mondialisation, où l’information a connu un développement sans précédent, le besoin d’une information fiable, neutre et objective est un impératif, particulièrement lorsqu’elle émane des Nations-Unies", a-t-il dit, se félicitant que l’ONU bénéficie "d’une aura, d’une légitimité et d’une crédibilité, dont nous nous réjouissons".



"En effet, on attend de l’ONU une communication exemplaire sur des thématiques importantes et sensibles. Sur les Objectifs du Développement Durable (ODD), nous saluons les actions concrètes et novatrices qui ont été prévues pour l’appui à la réalisation des ODD", a noté l’ambassadeur du Royaume.



Et de rappeler à cet égard, qu’un pacte des médias en faveur des ODD a été présenté par le Secrétaire Général de l’ONU lors du dernier débat de haut niveau de l’Assemblée Générale, des partenariats ont été conclus avec la société civile et le secteur privé et les centres d’information des Nations-Unies ont également été mis à contribution.



S’agissant des changements climatiques, une des grandes priorités de l’ONU, une stratégie de communication dans la perspective du Sommet sur le climat de septembre 2019 a été mise en place, a encore fait remarquer le diplomate marocain, ajoutant que le Département de la communication stratégique de l’ONU a également lancé un nouveau portail consacré à la question, dans six langues, qui constitue la principale plateforme numérique des Nations-Unies sur le sujet.



"Nous nous félicitons de la campagne +services et sacrifices+ mettant en avant le travail accompli par nos casques bleus, souvent au péril de leurs vies ainsi que les efforts de sensibilisation soutenant le dialogue des civilisations, la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme violent et les discours haineux, les questions humanitaires, la migration et toute la communication autour des priorités du continent africain", a encore dit M. Hilale.



Evoquant enfin les activités prévues dans le cadre du 75ème anniversaire des Nations-Unies, il a souligné qu’il sera l’occasion idoine pour mettre en exergue les priorités de l’Organisation, de manière rétrospective, tout en se projetant vers l’avenir, à travers un processus transparent et consultatif, prenant en considération les différents segments de la société, en particulier les jeunes et les femmes.



Le Comité de l'information est un organe subsidiaire de l'Assemblée générale créé pour traiter des questions relatives à l'information publique. Il est chargé de superviser le travail du Département de la communication globale et de fournir des conseils sur les politiques, programmes et activités du Département.