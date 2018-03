L'ambassade turque à Copenhague attaquée avec des cocktails Molotov

L'ambassade de Turquie à Hellerup, dans le Grand Copenhague, a été attaquée, dans les premières heures de lundi, avec des cocktails Molotov lancés par des inconnus, indique-t-on de source policière.



"Nous avons reçu un rapport que des cocktails Molotov ont été lancés à l'ambassade. Le bâtiment a été légèrement endommagé", a confirmé Henrik Moll, responsable de la police de Copenhague.



Une grande présence de la police était à l'ambassade lundi matin à la recherche d'indices sur l'identité des auteurs de cette attaque, a ajouté le même responsable.



"Nous avons eu une patrouille sur les lieux, et les officiers ont plus ou moins vu cela se produire", a-t-il dit.



"Ils ont vu au moins deux personnes fuir la scène", a-t-il indiqué, ajoutant que la police n'a aucune description des suspects de cet incident signalé à 2h54.



Une patrouille dans cette zone n'a pas tenté de poursuivre les suspects après avoir détourné son attention pour éteindre l'incendie dans le bâtiment.



L'ambassade étant vide la nuit, il n'y a pas eu d'autres témoins de l'attaque que la patrouille de police.



La direction dans laquelle les suspects ont pris la fuite est également inconnue, mais on soupçonne qu'ils se seraient dirigés vers une station située à proximité d’un réseau de trains de banlieue.



Les services ferroviaires entre les stations Østerup et Hellerup ont été temporairement suspendus en raison des enquêtes policières.



