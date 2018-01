L’aide humanitaire du Maroc arrive à Madagascar

L’aide humanitaire d’urgence, octroyée sur Très Hautes Instructions du Roi Mohammed VI par le Maroc à la République de Madagascar suite au cyclone Ava qui a frappé récemment ce pays frère, est arrivée samedi à Antananarivo.



Acheminée à Madagascar à bord de trois avions des Forces Royales Air, cette aide humanitaire de 30 tonnes composée de tentes, de couvertures et de produits alimentaires de première nécessité, a été remise aux autorités malgaches par l’ambassadeur du Maroc à Madagascar, M. Mohamed Benjilany.



A cette occasion, le Premier ministre malagasy, M. Olivier Mahafaly, qui était accompagné du ministre des Affaires Etrangères, M. Henri Rabary-Njaka, a exprimé la vive reconnaissance du Chef de l’Etat, du Gouvernement et du peuple malagasy à Sa Majesté le Roi pour cet acte de solidarité agissante à l’endroit de son pays au lendemain des dégâts causés par le cyclone Ava.



M. Mahafaly a souligné que le Roi s’est toujours montré solidaire à l’égard de la République de Madagascar lors des moments difficiles, rappelant qu’il y a quelques mois à peine, le Souverain avait donné Ses très Hautes Instructions pour qu’une aide médicale soit acheminée à Madagascar pour appuyer le pays dans sa lutte contre l’épidémie de peste pulmonaire.



Cette solidarité, a ajouté le Premier ministre, traduit l’excellence des relations de partenariat maroco-malagasy et les relations fraternelles qui lient les deux pays.