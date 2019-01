L'absence d’un règlement définitif de la question du Sahara favorise le terrorisme dans la région (Aymeric Chauprade)

Aux yeux du Maroc (peuple, Roi et gouvernement), en plus d’être sacrée, la question du Sahara est une question existentielle. Ce qui n’est pas le cas pour l’Algérie qui en fait un enjeu stratégique (disposer d’un petit Etat satellite lui permettant de s’ouvrir un chemin vers l’Atlantique), affirme l’auteur de l’analyse.



«Amputé d’une partie de lui-même, le Maroc cherche donc à redevenir ce qu’il a toujours été, cette passerelle nord-sud, cet arc européo-africain», indique le député européen pour qui « le Maroc est véritablement un pont entre l’Europe et l’Afrique subsaharienne. Il l’a toujours été, et le couper de son Sud, c’est le couper d’une partie de son identité africaine. Et ce n’est pas pour rien d’ailleurs que le Maroc déploie de nos jours une grande politique africaine en Afrique de l’Ouest et centrale ! ».



Et de se demander : pourquoi le Maroc fait-il autant de sacrifices pour son Sud ? Pour du sable ? Du néant, il a fait un miracle du développement, reconnu par tous, plus précisément un miracle de l’alphabétisation, de l’irrigation, des installations portuaires et de tout l’emploi qui en découle. Pouvons-nous croire un seul instant que ce pays pourrait faire autant d’efforts pour développer cette immensité de sable si peu peuplée s’il ne poursuivait pas un but véritablement existentiel ? », s’interroge encore l’auteur de cette analyse.



Et de souligner dans ce contexte la nécessité et l’urgence d’en finir avec le problème du Sahara, affirmant que « l’Algérie doit admettre le droit du Maroc à achever sa propre décolonisation en reconnaissant enfin ses droits historiques ».



Quant à la communauté internationale, elle doit choisir, affirme-t-il. « Choisir l’équilibre apporté par des Etats-nation forts car libérés de leurs problèmes frontaliers pour mieux lutter contre le terrorisme international et pour mieux soutenir le développement ».



Cette chronique est la première d’une série d’analyses publiée par «Opinion Internationale» dans le cadre de sa rubrique «Maroc pluriel », et ce en amont de la tenue, le 29 janvier à Paris, de sa première « Bridges Conference » sur le thème: « Pour une résolution définitive de la question du Sahara».



Géopoliticien et député européen, Aymeric Chauprade, a notamment publié «Chroniques du choc des civilisations», un atlas du monde multipolaire.