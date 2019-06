L'UMF dénonce l'acte "lâche et abject" visant Latifa Ibn Ziaten, la mère du soldat assassiné

L’Union des Mosquées de France (UMF) "dénonce et condamne avec force l’acte lâche et abject dont a été victime madame Latifa Ibn Ziaten, mère du soldat Imad Ibn Ziaten, assassiné en mars 2012 par le terroriste de Toulouse-Montauban", souligne mardi un communiqué du président de l'UMF, M. Mohammed Moussaoui.



Des tags et inscriptions antisémites ainsi que des menaces de mort à son encontre ont été découverts sur les murs de son domicile le matin du lundi 10 juin 2019.



L’UMF exprime son "soutien total et sa pleine solidarité" et salue l'"engagement" et le "courage exemplaires face à l’extrémisme" dont fait preuve M. Ibn Ziaten.



"Cet acte haineux et xénophobe qui l'a visé témoigne une fois de plus que son action et son engagement auprès de la jeunesse française dérangent les adeptes de la haine et de la division et mettent à mal leur projet mortifère", estime l'UMF.