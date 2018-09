L'UE autorise le rachat de Shazam par Apple

La Commission européenne a autorisé jeudi le projet de rachat de "Shazam", application britannique de reconnaissance musicale, par le géant du numérique américain "Apple".



Cette décision, prise en vertu du règlement de l'Union européenne sur les concentrations, intervient suite à une enquête approfondie ouverte par la commission qui a conclu que "l'opération n'affecterait pas la concurrence dans l'Espace économique européen ou une partie substantielle de celui-ci", précise un communiqué de l'exécutif européen.



"Au terme d'une analyse approfondie des données musicales de Shazam et de ses données concernant les utilisateurs, nous avons conclu que leur acquisition par Apple ne réduirait pas la concurrence sur le marché de la diffusion numérique de musique en continu", a expliqué la commissaire européenne chargée de la politique de concurrence, Margrethe Vestager, citée dans le communiqué.



A noter que le géant américain Apple exploite "Apple Music", qui est le deuxième plus grand service de diffusion de musique en continu en Europe, Spotify étant le premier.



De son côté, Shazam exploite l'application de reconnaissance musicale («appli») la plus utilisée dans l'Espace économique européen (EEE) ainsi qu'à l'échelle mondiale.